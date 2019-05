Birte Engvad, Odense, fylder 50 år fredag den 24. maj.

Birte er overlæge på afdeling for Klinisk Patologi på OUH.

Sammen med sin mand Morten har hun drengene Johan på 15 år og Bror på 12 år.

Udover at være glad for sit arbejde er Birte også glad for havearbejde og vævning.