Nyt byrådsmedlem for DF er kun 25 år: Jeg glæder mig til at udvikle Svendborg

- Jeg glæder mig over muligheden for at kunne kæmpe for nogle ting her i Svendborg, og ser frem til at kunne påvirke tingene i Dansk Folkepartis retning.

- Jeg synes, partiet har den rigtige balance. Økonomien er ikke for yderliggående, og så er det et parti, der holder fast i nogle gode konservative kerneværdier. Familieliv og det traditionelle, siger Johan Emil Rasmussen, der ser sig selv som pragmatiker.

Men en spirende interesse for politik blomstrede op hos Johan Emil Rasmussen lige op til Folketingsvalget i 2015, og han endte med at melde sig ind i Dansk Folkeparti. Det var det parti, han så sig selv bedst i.

Svendborg: Det lå egentlig ikke i kortene, at Johan Emil Rasmussen skulle give sig i kast med politik. Ingen i familien er gået i den retning. Kun morfar, der en kort overgang for mange år siden, var lidt politisk aktiv.

Johan Emil Rasmussen er 25 år og bor i Svendborg. Han er også født og opvokset i det sydfynske. Han er student fra Svendborg Erhvervsskole i 2017, og starter i den kommende uge på bacheloruddannelsen Statskundskab på Syddansk Universitet. Førhen har han spillet fodbold, men nu går fritiden mest med politik. Han har siddet i Dansk Folkepartis Ungdoms (DFU) hovedbestyrelse. I 2016 fik prisen som årets medlem i DFU for sin indsats i partiet. I sin fritid har Johan haft en blog, hvor han har skrevet om sine politiske holdninger. I perioder har der været op til 3000-4000 besøgende om måneden, og et af indlæggene er også blevet bragt i mediet Ræson.

- I begyndelsen havde jeg ikke snittet til at komme ind på statskundskab, og jeg manglede nogle fag. Og nu er jeg kommet ind via kvote to, så jeg glæder mig til at starte i næste uge, siger en glad Johan.

Men en kombination af både den lange afstand fra bopælen i Svendborg til studiestedet i hovedstaden og den egentlige drøm om at læse statskundskab gjorde, at Johan Emil Rasmussen stoppede studiet i København.

Og det er ikke det eneste nye kapitel for Johan Emil Rasmussen. I den kommende uge begynder han nemlig også ny uddannelse. Det bliver statskundskab på Syddansk Universitet i Odense. En uddannelse, han har drømt om at komme ind på fra begyndelsen, men som han ad omveje først er kommet ind på nu.

Svendborg for de unge

Johan Emil Rasmussen mener, at han fint kan få det hele til at hænge sammen. Han kommer også kun til at sidde i et udvalg. Nemlig Kultur- og Fritidsudvalget.

- Så det skal nok gå, siger han.

Hans plan er at trække på sine erfaringer fra ungdomspartiet.

- Der lærte jeg rigtig mange gode ting der, siger han.

I sit nye virke som ungt byrådsmedlem ser han særligt meget frem til at gøre Svendborg mere tillokkende for de unge.

- Jeg vil gerne være med til at udvikle Svendborg, så unge får lyst til at blive her i stedet for, at de flytter. Svendborg skal gøres mere attraktiv for unge - både generelt i byen, men også uddannelsesmæssigt. Vi skal hele tiden sørge for at udvikle os på de fronter, konstaterer Johan Emil Rasmussen.