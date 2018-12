Ny værtsfamilie søges til studerende fra Indonesien

Nyborg: 18-årige Adrian fra Indonesien er havnet i lidt af en klemme. Siden september har han boet hos en familie på Østfyn, mens han har passet sin skolegang på Nyborg Gymnasium.

- Desværre er han nødt til at flytte, og vi leder derfor efter en værtsfamilie til ham, oplyser AFS Interkultur Fyn i en pressemeddelelse.

Adrian beskrives som høflig og sød. Desuden er han allerede blevet god til dansk og har fået et godt netværk i byen. Derfor leder organisationen også efter en ny værtsfamilie til ham, der er bosat i eller nær Nyborg. Ud over at være god i skolen interesserer han sig en del for tegneserie, animé, science fiction og strategispil.

Mødet med den danske og den indonesiske kultur har dog ikke været helt uden problemer for den unge studerende. Derfor efterlyser organisationen familie, der har lyst til at gå gennem processen i et roligt tempo.

Der er tale om, at man skal være værtsfamilie i et halvt år. På AFS Interkulturs hjemmeside www.afs.dk kan man læse mere om, hvad det indebærer. Derudover kan man kontakte Benthe Johansson pr. mail til minka@adr.dk eller på telefon 24818533.