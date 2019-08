Ny klinisk professor i kardiologi på Hjertemedicinsk Afdeling, OUH og SDU

Jens Flensted Lassen er tiltrådt som ny klinisk professor ved Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Jens Flensted Lassen er invasiv kardiolog og specialeansvarlig overlæge og sektionsleder for Kardiologisk laboratorium på Hjertemedicinsk afdeling, OUH.

Han har mere end 15 års erfaring som klinisk lektor og sektionsleder for iskæmi-sektionerne og de Kardiologiske Laboratorier på henholdsvis Aarhus Universitetshospital, Skejby og på Rigshospitalet.

Han har sideløbende med sit kliniske arbejde været forskningslektor i Sundhedstjenesteforskning, Epidemiologi, og kardiologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og har i alle årene haft arbejdet med anvendelse af kliniske databaser i forskning, udvikling, kvalitetssikring og drift som et af sine forskningsområder.

Jens Flensted Lassen har en betydelig undervisningserfaring såvel nationalt som internationalt og har forfattet talrige lærebogskapitler og vejledt over 15 ph.d.-studerende.

Jes Flensted Lassen bor i København sammen med sin hustru Hanne Berg Ravn, der er professor i Thoraxanæstesi på Rigshospitalet. De har to voksne sønner, to svigerdøtre og et barnebarn.

Fritiden anvendes aktivt udendørs med jagt, fiskeri, dykning og skiløb.