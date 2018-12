Ny børnehaveleder: Motorcyklen binder folk sammen

48-årige Charlotte Frank begynder til januar som ny afdelingsleder for børnehave og sfo i Espe nær Ringe. Hun ser især frem til et tæt samarbejde med forældre og lokalsamfund.

- Det er et lille, lokalt miljø og det sætter jeg stor pris på. Samtidig er der en sammenhængende rød tråd mellem børnehaven og helt op til skolen, siger hun.

I sit arbejde går hun meget op i gode relationer og det samme gælder i fritiden, hvor hun bruger sommeren på sin gule motorcykel og vinteren på de skrå brædder.

Begge steder møder hun mennesker fra mange forskellige baggrunde.

- Når man kommer ud i motorcykelmiljøet, består det af alle mulige nuancer og farver af folk, som jeg ikke normalt ville møde i mit hverdagsliv, men som jeg mødes med i motorcykelklubben. Det føler jeg mig enormt beriget af. Det er jo alt fra chefpsykologer til skraldemænd og pædagoger, fortæller Charlotte Frank og uddyber:

- Det er en bred palet af folk, der har en fælles interesse. Det gør jo, at jeg møder nogle holdninger og livsformer, der ligger langt væk fra min egen, men som jeg kan få lov at blive ført ind i. Det, synes jeg, er spændende, fordi det er folk, man måske ikke ville møde ellers. Man klumper jo tit sammen med dem, man er identisk med.

Hun er heller ikke selv bange for at vise sine egne sider frem - også de mindre kønne. Det har hun gjort de sidste 10 år, hvor hun har spillet med i Foderstofrevyen i Ryslinge.

- Jeg kan godt lide et godt grin og er ikke bange for at udstille mig selv fra de grimme vinkler. Det, at få folk til at grine og have det rart sammen, er befriende. Det er måske lidt det samme som i motorcykelmiljøet - at ting ikke behøver at være så pæne. Vi er mennesker, der har mange sider, og i revyen må vi godt vise os selv med grimme fortænder eller en kjole, der er fire numre for lille. Man får lov at vise hele paletten af en selv frem, siger Charlotte Frank.