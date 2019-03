Nordjyden, der blev international designer, fylder 50

Søndag den 24. marts fylder den danske designer Peter Jensen 50 år.

Hans designtalent har sendt hans tøj verden rundt.

Det er blevet båret på catwalken i London og af hollywood-stjerner som Kirsten Dunst og Orlando Bloom.

Peter Jensen er født og opvokset i en kernefamilie i den nordjyske by Løgstør langt fra de internationale catwalks.

I en tidlig alder skilte han sig ud fra sine jævnaldrende kammerater, da han foretrak at sy tøj frem for at spille fodbold.

På teenageværelset var Sanne Salomonsen og Lis Sørensen blandt hans store idoler. Ikke på grund af deres sangstemmer, men fordi de tog stilistiske chancer og optrådte iført leopardbukser.

I 1994 kom han ind på Danmarks Designskole i København. Efterfølgende studerede han på designskolen Central Saint Martins, der af mange betragtes som Nordeuropas fineste designskole.

Opvæksten i Løgstør tog han med i bagagen til London.

- Når jeg ser tilbage, har det givet mig en mulighed for at leve i min egen verden. Der var ikke så meget at give sig til, så jeg var nødt til at skabe mit eget univers, har Peter Jensen sagt i et interview med Berlingske.

Gennem hele sin karriere har han bygget hver kollektion op over en særlig karismatisk person.

Hans stil er kendt som klassisk design med et humoristisk twist.

I 2018 solgte Peter Jensen sit brand til en koreansk investor.

Samtidig donerede han store dele af virksomhedens tøj fra tidligere kollektioner til forskellige kunstinstitutioner verden over.

Peter Jensen er i dag bosat i den amerikanske stat Atlanta, hvor han tiltrådte en stilling som underviser den 1. august 2018. /ritzau