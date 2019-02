Nekrolog: Tove bevarede kontakten til de ældre i Søby efter sin pensionering

Tove Irene Eriksen blev født i Åsted i Salling som datter af Mette og Ejnar Pedersen. Hun var nummer fire ud af en søskendeflok på seks piger.

Efter endt skolegang kom hun i huset flere steder i Salling og senere på Salling Ungdomsskole - et ophold, som hun satte stor pris på.

Hun blev senere ansat på Krabbesholm Højskole, hvor hun mødte Jens fra Ærø.

Dette resulterede i, at Tove valgte at flytte til Ærø. Det blev til et langt liv sammen, hvor de drev Jens' barndomshjem, indtil de besluttede at afhænde ejendommen og at flytte i hus i Søby.

Tove valgte herefter at komme ud på arbejdsmarkedet - først som rengøringshjælp på Ærøhus og senere som hjemmehjælper.

Dette job satte hun stor pris på, og som pensionist bevarede hun kontakten til de ældre i Søby.

Tove var meget aktiv i lokalsamfundet. Hun var blandt andet frivillig hjælper på Søbygård i kraft af hendes passion for håndarbejde.

Hendes store interesse var patchwork. Hun elskede at gå ture og deltog også i gymnastik. Ventede i mange år, før de havde den store glæde at kunne adoptere to dejlige børn - først Lene i 1976 og senere Bo i 1977.

Tove var i forbindelse med ferier og mærkedage vant til at modtage og opvarte den store familie fra Jylland, som nød godt af hendes kogekunst.

Hjemmet var meget gæstfrit, og familien betød meget for dem begge.

Efter at Tove havde den store sorg at miste Jens i 2011, tog hun mange ture til familien i Jylland, hvilket var til stor glæde for begge parter.

Tove efterlader sig foruden Lene og Bo, svigerdatteren Wendy, to søstre og to svogre i Jylland.

Bisættelsen finder sted fra Søby Kirke lørdag den 2. marts klokken 12.30.