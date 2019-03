Muskelsvindleren fra Aarhus fylder 75

Ingen har gjort så meget for landets muskelsvindramte som Evald Krog, der mandag den 18. marts fylder 75 år.

Allerede i 1971 grundlagde han Muskelsvindfonden i protest mod, at samfundet ikke gjorde mere for mennesker med det handicap.

Fonden er i dag et velsmurt foretagende med 80 medarbejdere, 2600 medlemmer og et korps på mange hundrede frivillige. De stiller op til de årlige arrangementer som Grøn Koncert-turnéen, der indsamler millioner af kroner til fondens arbejde, og Cirkus Summarum.

Evald Krog blev født med sit alvorlige handicap, sidder i kørestol og har været afhængig af andres hjælp hele sit liv. Han trækker i dag vejret med respirator og spiser via en mavesonde.

Ikke desto mindre har hans idérigdom og energi været med til at give fonden dens store gennemslagskraft.

Jørgen Lenger, udviklingschef i Muskelsvindfonden og mangeårig kollega med Evald Krog, siger:

- Han har gjort en kæmpeforskel. Nu om dage lever muskelsvindramte længere, end de gjorde tidligere. Alene det, at Evald bliver 75, er et vidnesbyrd om, at det, han satte i gang, har haft en positiv effekt.

Ifølge Jørgen Lenger har Evald Krogs hemmelighed været "hans utrolige evne til at skabe en vi-følelse" og et sammenhold.

- Det fællesskab har båret ham og Muskelsvindfonden, hvor medlemmerne opfatter sig selv som en stor familie. Det gælder også de frivillige bag Grøn Koncert, siger Jørgen Lenger.

Evald Krog bor i Ajstrup uden for Aarhus. Han har en datter fra et tidligere ægteskab og har spillet jazz i sin fritid. Han lagde også stemme til karakteren Lillebror i Lars von Triers tv-serie "Riget II".

Krog fratrådte som landsformand i 2016 efter 42 år i spidsen for Muskelsvindfonden. Han er i dag ramt af demenssygdommen Alzheimers, hvilket han har været helt åben om offentligt. /ritzau