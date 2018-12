Mørkets fyrste lever vaklende videre

Et afbidt flagermushoved, mordforsøg på konen og tåkrummende reality-tv. Skandaler har altid klæbet til den britiske heavyrocker, Ozzy Osbourne, der fylder 70 år 3. december.

Men "Prince of Darkness" har selv i perioder som næsten mere død end levende legende formået at bevare en varig verdensberømmelse.

Det stod der ellers ikke tatoveret på Ozzys knoer fra starten som søn fra et børnerigt engelsk arbejderhjem. Alligevel bankede han i spidsen for det banebrydende heavyorkester Black Sabbath gennem lydmuren i 1970 med et testoteronbrøl og et blodsprøjt okkultisme.

Selv da Ozzy i 1979 blev smidt ud af bandet på grund af dræberdruk og stofmisbrug, lykkedes det ham at rejse en succesrig solokarriere.

Ægteskabet med konen Sharon i 1982 forhindrede formentlig det endelige kollaps. Hun har holdt Ozzy i kort snor som en driftig manager. Da han i en rus forsøgte at kvæle hende og blev arresteret, lod hun ham slippe for tiltale. Fruens modkrav om afvænning reddede formentlig hans liv.

Karrieren fik ny luft, da MTV med serien "The Osbournes" tog reality-tv til nye højder. Her tøffede mørkets fyrste rundt i hjemmet som snøvlende tåbe i sutsko, mens familien kollapsede for øjnene af de dybt underholdte seere.

Efter tre sæsoner var sønnen Jack på stoffer, datteren Kelly medicinmisbruger, og konen havde kræft. Da Ozzy næsten blev dræbt i en havetraktorulykke, stoppede festen i 2005.

Men serien gav karrieren nyt blod og sendte Ozzy Osbourne på turné både solo og sammen med Black Sabbath. Københavnske Copenhell havde æren af Ozzy så sent som i sommer som led i en lang verdensturné. Nu efter sigende den sidste.

Her gav den da 69-årige Ozzy den som rockgud på vej til peddigrørsfletning, som Politiken skrev.

Mens Ozzys stemme svigter, så er familiens reality-talent intakt. Sharon Osbourne berettede således for nylig, at da hun for et par år siden havde mistanke om, at Ozzy var hende utro, stenede hun ham med sovepiller, indtil han tilstod alt. Hvorefter hun tilgav ham igen.