Mindeord: Musikken var Gerhardt Kirkemanns liv

Mindeord: Den 10. maj døde vores far, Gerhardt Kirkemann, på Sct. Maria Hospice. Forinden blev han passet og plejet i sit hjem af sin kone Inge og hjemmeplejen samt læge Lise Darling og palliative team fra Odense.

Hjertelig tak til alle for den kærlige omsorg for far, og tak for de varme tanker og blomster, som blev bragt til vores hjem.

Musikken var fars liv. Han har spillet til utallige fester. Som ung var han kapelmester i Cirkus Brdr. Smith. Mange musikere har han spillet sammen med - blandt andet Ib Glindemann og Svend Lundvig. Han spillede på harmonika, violin, saxofon og klaver.

Mange spilleelever havde han, både privat og på aftenskolen i Middelfart og Fredericia. Far havde en åndsvidenskabelig livsopfattelse, som byggede på Martinus Kosmologi. Han stod for studiekredse og foredrag i Trekantområdet. Faktisk var han lidt forud for sin tid - han var vegetar og dyrkede sin store urtehave biodynamisk og økologisk.

Elsket og savnet - æret være fars minde.

Mindeordet er skrevet på familiens vegne af Lis Kirkemann Christensen (datter).