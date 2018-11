Militærmand blev it-købmand og milliardær

Når der står 75 år på fødselsdagskortene, vil de fleste nok for længst have lagt arbejdslivet bag sig. Men det gælder ikke for it-rigmanden Ib Kunøe.

For han er travlt beskæftiget med bestyrelsesposter og en investeringsvirksomhed, der de senere år har genereret milliardoverskud. 29. november fylder han 75 år.

På Berlingske Business' seneste liste over Danmarks rigeste er Kunøe-familien nummer 27 med en formue, der er opgjort til 4,7 milliarder. Ib Kunøe ejer investeringsvirksomheden Consolidated Holdings sammen med sønnen Jacob Kunøe. Hans kone, Lone Schøtt Kunøe, er administrerende direktør.

Erhvervsmanden har opbygget sin formue især gennem køb og salg af it-virksomheder. Ifølge Ib Kunøe selv blev det it-verdenen, der trak, fordi det passer godt til hans personlighed.

- Det er hurtige beslutninger, skiftende forretningsbetingelser og engagement. Men jeg er ikke it-mand. Jeg fik IT-prisen (i 2007, red.), men det er jo ikke, fordi jeg har siddet og programmeret. Det var, fordi jeg var it-købmand, har Ib Kunøe sagt i et interview med Computerworld.

Kunøe er i dag blandt andet hovedaktionær og bestyrelsesformand i selskaberne Columbus og Atea.

Sidstnævnte er blandt fødselarens største aktiver. Men har samtidig skabt en del negativ opmærksomhed, da selskabet har været omdrejningspunkt for en historisk sag om bestikkelse af offentligt ansatte. Atea accepterede i juni 2018 en bøde på ti millioner kroner i sagen.

Ib Kunøe har ikke været meget for at udtale sig om sagen i medierne. Men konstaterede i et interview med It-Watch, at han ser det som en nødvendighed at stole på folk, hvis man vil have succes i erhvervslivet.

Inden erhvervskarrieren tog fart, havde Ib Kunøe en karriere inden for militæret, hvor han blev uddannet officer og fik titel af kaptajn og major.

Den disciplinerede erhvervsmand, der tidligere har fortalt, at han træner en time hver morgen, har også en kreativ side som kunstmaler og skulptør. Et eksempel på hans evner er jernskulpturen "Black Swan", som er opstillet foran Ateas hovedkvarter i Ballerup. /ritzau