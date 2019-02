Mange døre står på klem - men: Klummeskribent drømmer om sin egen kernefamilie

I en verden fyldt med muligheder drømmer denne søndags klummeskribent, Emilie Madsen, om en gang at få sin egen kernefamilie. Og at "man" holder op med at se ned på handicappede, hvilket hun skriver om i sin klumme.

Godt i gang med en uddannelse, der åbner mange døre, kunne 18-årige Emilie Madsen godt slynge om sig med karrieredrømme og materielle mål, men det gør hun ikke, når man spørger til hendes fremtidsplaner. Tiden og en igangværende modningsproces lader for Emilie Madsen nemlig til at være den faktor, der kommer til at afgøre hendes videre liv, når hun forlader Svendborg Gymnasium med hue på hovedet om et års tid. Dog ved hun, at det godt må være noget med mennesker og dyr i en afvekslende hverdag, siger Emilie Madsen, som har lagt sig fast på den naturvidenskabelige linje. - STX åbner flest veje, og det må gerne være noget med dyr og mennesker. Men jeg vil ikke lægge mig fast på noget endnu, forklarer Emilie Madsen, som den seneste tid har stiftet bekendtskab med målrettet skrivning som led i sin uddannelse.

Skriveforløb har udvidet horisonten Som sine medstuderende har hun deltaget i et skriveforløb på gymnasiet, hvor eleverne har fået et indblik i den skrivende journalistik og klummen som genre. Det har læserne i Fyns Amts Avis haft glæde af de foregående to søndage, og denne søndag er ingen undtagelse, når Emilie Madsen i sin klumme skriver, at der skal være plads til alle, både tykke og smalle, ligesom dem med og uden handicap. Temaet er omverdenens syn på handicappede heriblandt hendes psykisk handicappede tvillingesøster. Også i forbindelse med skriveforløbet på gymnasiet lader det til, at Emilie Madsen har fået åbnet øjnene for, at ikke kun sociale medier kan bruges som platform, når man vil blande sig i samfundsdebatten.

Godt at snakke face to face - Det har været en fed proces med god læring, hvor vi også har brainstormet og udviklet idéer med hinanden på tværs af klasserne. Og så vidste jeg heller ikke, at man bare kan sende et debatindlæg ind og få det i avisen, siger Emilie Madsen, der (måske) godt kunne finde på at skrive flere debatindlæg. I så fald kunne det, forklarer hun, handle om at holde den gode tone i debatten på sociale medier, hvor hun i øvrigt ikke deltager i nævneværdigt omfang. - Det bruger jeg ikke ret meget. Skrift kan hurtigt blive misforstået, og det hænger der (på internettet, red.) til evig tid. Så vil jeg hellere snakke ansigt til ansigt, siger hun og når alligevel frem til det, der godt kunne være en drøm for fremtiden: - Det skulle måske være at have sin egen kernefamilie og være glad. Jeg vil også gerne have et godt arbejde enten med dyr eller mennesker, og helst en arbejdsdag der ikke ligner sig selv, siger hun.