Manden med den perfekte debut fylder 50

Ud af ingenting snuppede han birollen foran 2000 andre ansøgere i filmen "Primal Fear".

Hans auditionbånd blev berømt i Hollywood, og skuespildebuten som en kordreng fra Kentucky, der stod anklaget for mord, kastede en oscarnominering af sig, som han dog ikke vandt.

Edward Norton, der søndag den 18. august fylder 50 år, har tidligere udtalt, at han altid har vidst, at han ville være skuespiller. Men selv om skuespillerdrømmen længe var klar for Edward Norton, tog han et par afstikkere på vejen.

Han tog en bachelor i historie fra det anerkendte Yale University, der ligger i New Haven, Connecticut. Da han var færdig på universitet, rejste han til Japan for at arbejde i et af sin farfars firmaer i Osaka.

Drømmen om at blive skuespiller fyldte dog så meget for Edward Norton, at han rejse tilbage til New York for at forfølge den.

Tilknytningen til Edward Albees teater Signature Theater Company blev springbrættet til hans skuespillerkarriere, fordi det var her, han sendte et bånd til casteren på "Primal Fear".

Edward Norton er blevet mest anerkendt for at spille de barske roller. Han er nomineret til en Oscar tre gange: for sin medvirken i "Primal Fear", i "American History X" og i "Birdman".

I 2003 startede han sammen med sin bror, Jim Norton, filmselskabet Class 5. Her har han også prøvet kræfter med at være filmproducer.

Edward Norton er gift med filmproduceren Shauna Robertson. De har sammen sønnen Altlas Norton. /ritzau