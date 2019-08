Manden, der brød igennem som narkohandler, fylder 40

"Breaking Bad"-karakteren Jesse Pinkman skulle egentlig kun være med i seriens første sæson.

Men den amerikanske skuespiller Aaron Paul havde så god kemi med Bryan Cranston, der spiller seriens hovedperson, at forfatteren skiftede mening.

Fem sæsoner som narkohandleren Jesse Pinkman blev det til. Og præstationen i "Breaking Bad" blev da også belønnet med tre Emmy Awards for bedste mandlige birolle.

Tirsdag den 27. august fylder han 40 år.

Aaron Paul er vokset op med sine forældre og fire søskende i staten Idaho. Her startede drømmen om Hollywood allerede for Paul, der satte hårdt ind for at nå sit mål som skuespiller.

På vej til gennembruddet i "Breaking Bad" spillede han en række mindre roller. Blandt andet har man kunnet se ham i den kendte tv-serie "Beverly Hills 90210".

Han lavede både reklamefilm for Vanilla Coke og Juicy Fruit, men også musikvideoer for Korn og Everlast, da han forsøgte at bryde igennem.

Han har senere i karrieren også stiftet bekendtskab med "voice-acting". Han begyndte med at lægge stemme til den talende hest Todd i animationsfilmen "BoJack Horseman".

Da den danske film "Hjælp! Jeg er en fisk" blev oversat til amerikansk, var han også en af stemmerne bag.

Han er gift med dokumentarfilminstruktøren Lauren Parsekian. Sammen har de en lille datter, der blev født i februar sidste år.

I 2020 er Aaron Paul aktuel i sæson tre af serien "Westworld". /ritzau