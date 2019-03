Manden bag TV2 Zulu fylder 50

Keld Reinicke, der tirsdag den 5. marts fylder 50 år, kan det der med at udvikle programmer, koncepter og nichekanaler.

I DR var han med til opstarten af DR2, inden han fortsatte til en lang karriere på TV2, hvor han sammen med kollegaen Palle Strøm stod fadder til mange underholdningsprogrammer og nichekanaler som TV2 Zulu.

Keld Reinicke nåede også at være programchef på TV2, inden han i 2013 - sammen med Strøm - blev fyret.

Siden har Reinicke brugt sin viden og erfaring fra den digitale verden som selvstændig rådgiver og medejer af virksomheden Drive Studios, som han selv stiftede i 2016. Keld Reinicke er cand.phil. i film, tv og kommunikation, og som en del af undervisningen var han i praktik hos CNN. Det endte med tre år i USA, og med sig hjem havde han ny brugbar viden om tv-programmer og koncepter.

Midt i 90'erne kom den hjemvendte til DR og var i et par år medlem af DR's chefredaktion med ansvar for ungdomsstoffet.

I 1997 kom Reinicke til TV2, og her blev han for første gang koblet sammen med Palle Strøm som redaktører for underholdning. Første seersucces: "Den store klassefest", der blev solgt til flere end 25 lande.

Andre populære programmer fulgte, og i 2000 stod parret bag skabelsen af nichekanalen TV2 Zulu med succeser som "Langt fra Las Vegas", "Klovn", "FC Zulu" og "Åndernes Magt".

Parret fik også ansvaret for TV2 Charlie og TV2 Film.

Fra 2007 blev Keld Reinicke sammen med Palle Strøm betroet stillingen som programchef og dermed ansvaret for alt indhold på alle kanaler og platforme.

I 2013 blev Reinicke flyttet til en stilling som konsulent med speciale i digital transformation, men samme år måtte både han og Palle Strøm forlade TV2.

Hovedkanalen havde et par år mistet seere, og nye koste måtte til. Det kostede Palle Strøm stillingen som programchef, mens Reinickes nye stilling blev nedlagt. /ritzau