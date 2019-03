- Jeg vælger lokalt producerede fødevarer og helst økologi, når jeg køber ind. Og så cykler jeg meget og kører med bus i stedet for at køre i bil, siger hun.

Det er et stort emne og svært at gøre noget ved i ét hug, men den sydfynske gymnasieelev har også bud på, hvordan man helt lavpraktisk kan gøre noget godt for miljøet i dagligdagen.

Brug en stofpose i stedet for plastic under indkøb og spis vegetarisk.

Begyndte med sig selv

Laura Stentoft Kristensen fik selv øjnene op for de menneskeskabte miljøkatastrofer for et par år siden, da medierne satte fokus på, hvor meget fødevareindustrien belaster miljøet.

Det fik hende til at undersøge emnet nærmere, og dagen oprandt da også, da hun fortalte sin familie, at hun ville til at leve vegetarisk.

Det medførte ikke stående klapsalver til en begyndelse, men som tiden er gået, har hun alligevel fået sine forældre og lillesøster med på den grønne og CO2-reducerende bølge.

- De er ikke vegetarer og ville stadig have kød hver dag. Så til at starte med fik jeg at vide, at det var mit valg og fint, hvis jeg selv tog ansvar. Men det har smittet af på min familie, og efterhånden spiser vi vegetarisk hver dag, og det er jo heller ikke besværligt, siger Laura Stentoft Kristensen, som trods sin grønne indstilling ikke er aktiv for nogen forening eller politisk parti.

- Men jeg skrev under på en underskriftindsamling om at leve grønnere, og den sendte jeg da også til nogle af mine venner, slutter hun.