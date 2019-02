Majgaard voksede op i by med øgenavne

Christian Majgaard var i mange år med i det internationale topledernetværk Groupe d?Ouchy i Schweiz samt styregrupppeformand for innovationsnetværket Brandbase under uddannelse-og forskningsministeriet. I en nyere bog af hollandsk/britiske professorer Trompenaars og Hampden-Turner omtales han som én af det 21. århundredes ledere. Majgaard har skrevet et væld af artikler om innovation og branding. Privatfoto