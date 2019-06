Logesøster Ane Marie Jørgensen fylder 80

Ane Marie Jørgensen, Odense V, fylder lørdag den 8. juni 80 år.

Som mangeårigt medlem af søsterloge nr. 3 Freja i Odd Fellow Ordenen har Ane Marie Jørgensen altid været en særdeles aktiv søster i logen og Ordenen generelt.

Hun er imødekommende og hjælpsom og giver gerne videre af sin store erfaring, når en opgave skal løses.

Udover sit logeliv har Ane Marie Jørgensen mange andre gøremål, som hun også passer pligtopfyldende, som hun er.

Omgivelserne kan blive helt forpustet over, hvordan alt bliver nået i dagligdagen, og især uden bil, men med god form og tilrettelægning, kan man nå meget - også en Lady Walk efter deltagelse i et firedages arrangement for nordiske Odd Fellowsøstre.