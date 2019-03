Løkkes festlige udenrigsrådgiver fylder 60

Jurister har måske ry for at være knastørre og kedelige, men det gælder ikke Peter Taksøe-Jensen, der fylder 60 år søndag 17. marts.

Danmarks nuværende ambassadør i Indien er ikke blot kendt for sin faglige dygtighed, men også for at være særdeles underholdende og festglad.

Pladesamlingen skulle således rumme 800 vinylplader med god, gammeldags rockmusik.

Han blev allerede under studierne ansat i Udenrigsministeriet, og dermed var kursen for hans karrierevej i embedsværket og diplomatiet allerede sat.

Efter næsten to årtier i ministeriet med afstikkere til Wien og Bruxelles blev han i 2008 ansat hos FN i Washington som vicedirektør for den juridiske afdeling.

To år senere kunne han dog ikke sige nej til tilbuddet om at blive Danmarks ambassadør i USA, og efter fem år her gik turen videre til New Delhi og den post, han bestrider nu.

Peter Taksøe-Jensen har i mellemtiden dog udført en særlig ekstraopgave, som blev ham betroet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Ambassadøren fik i september 2015 til opgave som regeringens udenrigsgransker at komme med et oplæg til Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Små otte måneder senere udkom han med sin rapport, hvor han foruden en skarpere prioritering af danske kerneinteresser også anbefalede at øge forsvarsudgifterne.

Rapporten fik ros, og det samme får Peter Taksøe-Jensen for at have forbedret forholdet til Indien, som ellers har været belastet af sagen om Niels Holck, der medvirkede til at kaste våben ned til en oprørsgruppe i Vestbengalen.

Derimod er der måske nogen, der har det lidt mere anstrengt med, at Peter Taksøe-Jensen som chef for Udenrigsministeriets folkeretlige kontor var ansvarlig for det Irak-notat, der blev det juridiske grundlag for at gå ind i Irak-krigen. /ritzau