Efter 16 år med to kasketter hos hhv. Stålrør og Q-metal er Leif Hansen startet som salgskonsulent hos JMS Danmark, der ligger på havnen i Odense.

Her kan kunderne fremover gøre brug af Leifs erfaring og viden til at skaffe special stål og det med alle produkter samlet under ét tag.

Som den stabile fynbo Leif er, har det været en stor beslutning at skifte, men også rart at få en fast base, hvorfra kunderne vil blive serviceret.