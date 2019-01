Siff Jensens kunst har ændret sig til det mere enkle i takt med, at familien har skruet kraftigt ned på deres forbrug og - inspireret af tiny living-bevægelsen - er flyttet ind i et anneks på 17 kvadratmeter plus en skurvogn og delekøkken og -bad. Nu tegner hun i stedet for at male. Foto: Privat/Bjørn Jensen