Kulturmand med karrieremæssige gearskift fylder 50

Han har turneret verden tynd som klassisk pianist, tonet frem som talentdommer i bedste sendetid, booket kunstnere til Tivolis fredagsrock og sagt "Good evening Europe" til hele Europa.

Nikolaj Koppel er nået vidt omkring på kulturpaletten, når han onsdag den 6. marts fylder 50 år.

Som søn af en operasanger og en pianist lå det tidligt i kortene, at han skulle være musiker. Det blev allerede en realitet, da han begyndte at spille klaver som treårig.

Siden brugte han mange timer bag det sorte flygel og blev uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Efterfølgende turnerede han verden rundt som pianist.

I 2000 skiftede han tilværelsen som pianist ud med en som journalist. Han blev tilknyttet dagbladet Information, inden han blev udnævnt til redaktionschef på magasinet Euroman.

Nikolaj Koppel fik sit folkelige gennembrud i 2009, da han var dommer i DR's talentshow "Talent" og efterfølgende blev vært på tv-programmet "Aftenshowet".

I 2014 sagde han "Good evening Europe", da han som vært sammen med Lise Rønne og Pilou Asbæk guidede familien Europa igennem Eurovision direkte fra Refshaleøen i København.

Koppel blev sideløbende ansat i Tivoli. Først som musikchef og senere som underdirektør for kultur- og underholdningsområdet.

- Jeg kan godt lide variation og den dynamik, der er i at lave noget meget bredt og noget smalt. Og ja, det kan sgu godt være, at det er, fordi jeg rummer både et folkeligt og et intellektuelt gen, fortalte han i et interview med Magasinet Liv i 2017.

I september 2018 sagde han sin stilling op som underdirektør i Tivoli. I den forbindelse skrev han på sin Facebook-profil, at han havde valgt at give sig selv et sabbatår.

Nikolaj Koppel er gift med den grafiske designer Sille Kryer Koppel. Sammen har de børnene Simon og Emilie. /ritzau