Kongen af dansk idræt fylder 80 år

En af Danmarks mest betydende idrætspolitikere igennem tiderne. Det er ikke for meget at sige om Kai Holm, der lørdag den 1. december fylder 80 år.

I næsten et kvart århundrede bestred han posten som formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), og i syv år var han medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

"Smukke Kaj" blev han kaldt dengang i 1983, da han overtog formandsposten i DIF efter den afdøde Svend O. Hansen, og den høje, veltrænede viborgenser skulle komme til at stå i spidsen for forbundet i 24 år.

I den periode var Kai Holm manden bag stiftelsen af Team Danmark samt sammenlægningen af DIF og Danmarks Olympiske Komité.

Ikke en eneste gang skulle han komme til at forsvare sin formandspost ved et kampvalg. Det på trods at han var kendt som en kompromisløs herre.

Holms kontante stil kunne til tider bringe ham på konfrontationskurs med sine modstandere, men selv understregede han, at han meget hellere ville være respekteret end populær.

Ud fra denne devise stod han fast på sine holdninger, selv om flertallet kunne være imod, og i sidste ende fik han det ofte, som han gerne ville.

I 2007 valgte han selv at gå af som formand, hvilket gav ham mere tid til at hellige sig virket som medlem i IOC. Her begyndte han sin embedsperiode i 2002 og fortsatte til 2009, hvor han selv var med til at køre sin efterfølger, kronprins Frederik, i stilling.

Kai Holm forlod sit civile job i Nykredit i 1997 og flyttede siden til Spanien med sin kone, Jytte. Sammen har de børnene Anne, Jens og Ian. /ritzau