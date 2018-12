Den gamle landeplage "Den gule flyver" er stadig et hit, når Bjørn Hansen, frontfiguren i Bjørn & Okay, er ude at spille. 10. december fylder han 75 år.

Han blev hurtigt en af kongerne på Dansktoppen, da den dengang nye hitliste begyndte at drøne ud i æteren for 50 år siden.

Sammen med sit band "Bjørn & Okay" hittede Bjørn Hansen straks med sange som "Du og jeg", "Tro, håb og kærlighed" og ikke mindst landeplagen "Den gule flyver".

Bjørn Hansen, der mandag den 10. december fylder 75 år, er med base i Hurup i Thy frontfiguren i det populære danseorkester.

Han synger og spiller bas i bandet, der i 2015 kunne fejre 50-års jubilæum.

Bjørn Hansen kommer oprindelig fra København, hvor han spillede i et orkester, der også turnerede uden for hovedstaden. Og da han spillede ved et lille bal i Snedsted, mødte han sin kommende kone, frisøren Gerda, som i 1964 fik ham til at flytte til Thy.

Året efter fik de sønnen Johnny, der i dag selv er forsanger og bassist i sit eget band, Kandis.

I Thy uddannede Bjørn Hansen sig i 60'erne til typograf. En uddannelse, han dog aldrig nåede at bruge. For snart fik musikken vinger sammen med Okay Kvartetten, der senere blev til Bjørn & Okay.

Bandet har hittet på Dansktoppen hen over flere årtier og kan stadig trække publikum af huse. I dag erklærer Bjørn Hansen sig stadig okay, og han har foreløbig ingen planer om at lade sig pensionere fra musikken.

- Jeg fortsætter med at spille. Så længe publikum gider at høre på os, og så længe kroppen holder til det, så fortsætter jeg, siger han.

- Men det er ikke som i de gamle dage, hvor jeg spillede 250 job om året. Det hverken kan eller vil jeg mere.

Bjørn Hansen forventer at spille 75 job i det kommende år. Med Bjørn & Okay, med sønnen Johnny og solo. Og det er de velkendte sange, der stadig hitter hos publikum.

- Vi behøver ikke at øve noget nyt som sådan. For folk vil høre de gode gamle Bjørn & Okay-melodier, siger han.

Det er ikke mindst "Den gule flyver", selv om det er "Snevalsen", der med over 100.000 lp'er har solgt suverænt bedst gennem årene.

Bjørn Hansen bliver på fødselsdagsdagen fejret af venner til frokost og af familien om aftenen. /ritzau