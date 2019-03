Komikeren, der vandt over erhvervsjuristen, fylder 50

Mette Frobenius' talegaver har bragt hende landet rundt - både på scenen og i æteren.

Søndag den 10. marts fylder hun 50 år, og hun kan se tilbage på mere end et halvt liv som professionelt morsom.

Hun er uddannet som erhvervsjurist fra Handelshøjskolen, men det blev aldrig hendes karrierevej.

Det tændte hende nemlig meget mere, når hun og de andre unge komikere lavede stand-up på Restaurant Din's i det indre København i starten af 1990'erne.

De blev den første generation af danskere, der fremelskede en lokal udgave af den amerikanskfødte dille.

Sidste år stod hun så på scenen på stand-uppernes nuværende knudepunkt i København, Comedy Zoo, og kunne fejre sit 25-års jubilæum med den satiriske kunstform. I mellemtiden har hun også været tv-vært og flittig klummeskribent.

I dag er det oftest i radioen, man støder på hendes stemme og energiske og udadvendte facon. Hver søndag tager hun hånd om diverse emner - alt fra svigerfamilier til egoisme til vinteren - som medvært på programmet "Søren og Mette" på P4.

Hun holder dog også i høj grad stand-uppen i live på 26. år, ofte med skræddersyede optrædener for virksomheder, partier og foreninger. Og hun er stadig lige så passioneret omkring arbejdet, fortalte hun for nylig til magasinet Femina:

- Det er et meget modigt job. Det synes jeg stadigvæk efter 25 år. Og det gælder for alle, mine kolleger og mig selv. Jeg synes, vi er modige. Dét at sætte ord på noget af det svære, på frustration, fremmedhad, grådighed, og oven i købet få det pakket ind i et godt grin, det er i virkeligheden en del af min mission, måske sagt lidt højtravende. /ritzau