Klummeskribent mener: - Nedbryd tabu om sexchikane mod mænd

Modsat kvinder bliver mænd for ofte mødt med latterliggørelse og et træk på skulderen fra omgivelserne, når de snakker højt om at være udsat for sexchikane. Det kan have alvorlige konsekvenser, mener Viktoria Bernicken, der i denne søndags klumme kaster sig ind i en ellers tabubelagt debat.

- Det er lidt et tabu, og det går usagt hen. Så jeg synes, det er vigtigt at få sat en stemme på, forklarer Viktoria Bernicken, der har planer om at tage et sabbatår eller to efter gymnasiet for derefter at søge ind på psykologstudiet.

For Viktoria Bernicken er det vigtigt at få sat en stemme på et i hendes optik tabubelagt emne.

Emnet har været frit. Og inspireret af en aktuel sag om sexchiane mod mandlige plejere kaster hun sig nu ind i debatten for at stå bag mændene.

- Mændene siger det jo, men oplever også nogle gange, at folk griner og fejer det hen og siger "godt scoret". Det bliver oplevet som noget sjovt eller positivt. Måske skulle man prøve at se det fra den anden side, mener Viktoria Bernicken.

Problemet er bare, pointerer hun, at omgivelserne for ofte ikke kommer dem i møde på en ordentlig måde.

Hun anerkender, at mænd også i nogle tilfælde siger det højt, når de bliver udsat for grænseoverskridende seksuel adfærd.

Kvinder bør stå bag mændene

Hendes opfordring er derfor, at så mange som muligt, og gerne kvinder, stiller sig bag mændene, og at man anerkender, at det kan være lige så ubehageligt for en mand som for en kvinde at blive udsat for en adfærd, der overskrider deres grænser, uden af afsenderen måske er bevidst om det.

- Jo flere der sætter en stemme på og råber op, jo bedre. Kvinderne bør stille sig bag mændene i solidaritet, så der opstår et fællesskab om det, så man ikke her i det 21. århundrede bare lader det fortsætte.

- Konsekvensen kan jo være, at de her mennesker ikke får talt ordentligt ud om det og ikke får den psykologhjælp, de måske har brug for, slutter hun.