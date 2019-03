Klummeskribent med opfordring til bilister: - Giv plads

- Jeg har oplevet mange gange at blive snittet af et sidespejl og at blive oversprøjtet med sprinklervæske, når bilister føler sig provokeret. Det er ikke ualmindeligt om sommeren, siger han om sine alene-ture på cyklen.

Han vil nemlig gerne hjem i hel tilstand efter sin træning, men det er ikke altid en selvfølge ude på landevejene, hvor der lader til at være kamp om retten til at køre på den sorte asfalt.

Normalt blander Mads Nissen Hviid sig kun i debatter, hvis emnet i hans optik er relevant, og derfor har det ikke været svært for ham at skrive et debatindlæg om sin oplevelser på landevejene iført stramt Spandex-tøj siddende på en dyr landevejscykel af kulfiber.

Som led i et skriveforløb på Svendborg Gymnasium, hvor han går på STX på andet år, har han som sine medstuderende fået til opgave at skrive en klumme til Fyns Amts Avis.

- Alligevel slipper tanken om at gå fra at være en frisk, aktiv ung mand, til bare at være endnu en indlagt på det i forvejen alt for travle sygehus mig aldrig helt.

Cykling og uddannelse hænger sammen

Adspurgt forklarer Mads Nissen Hviid, at han viser hensyn derude på landevejene, og at problemet ofte er mindre, når der cykles på ruter, hvor bilisterne er vant til at møde ham og hans klubkammerater fra Langeland Cykel & Løb og Svendborg Cykle Club.

Et mindre problem er derimod, når cyklen skal trimmes, eller noget så simpelt som en kæde skal skiftes eller et dæk skiftes.

For den unge rudkøbingenser hænger cykelsport nemlig sammen med en stor interesse for mekanik og at få "tingene" til at spille sammen, ikke mindst cyklen.

Og her smelter så også interessen for mekanik og Mads Nissen Hviids fremtid sammen med uddannelsesfronten.

- Det mekaniske er også et aspekt i mit valg at sportsgren, hvor alting skal spille sammen, og man skal få tingene til at fungere. Og jeg regner da også med, at jeg læser videre på universitetet i retning af noget ingeniørkundskab, siger Mads Nissen Hviid, der bruger så meget af sin fritid på landevejene som muligt, på sin cykel, hvilket er et sted mellem 10 og 20 timer om ugen.