Kerry på 75 overvejer at udfordre Trump

Han har ellers været der før, John Forbes Kerry. Forsøgt at blive USA's præsident. Men demokraten John Kerry tabte knebent til republikaneren George W. Bush tilbage i 2004.

Der er gået nogle år nu. Kerry har siden været udenrigsminister, og han er efterhånden oppe i årene. Den 11. december fylder han 75.

Men der er stadig krudt i den erfarne diplomat og Vietnam-veteran. Han overvejer, om han skal forsøge at vinde over USA's nuværende præsident, Donald Trump, når amerikanerne i 2020 skal til præsidentvalg igen.

- Jeg har ikke udelukket det. Jeg vil blot stille og roligt tænke over, om det er ... nødvendigt. Om jeg føler, at jeg kan bringe noget til bordet, der er vigtigt, og som ingen anden kan bringe, sagde han den 16. november i et interview med den britiske avis The Guardian.

Men har han en chance?

- Efter min mening ønsker folk en person, der ved, hvad han gør. Jeg tror ikke, at vi har tid til en indlæringsperiode. Det har Donald Trump bevist.

John Kerry kender Washington D.C. ud og ind. Han var frem til 2013 i mange år senator, valgt i en af USA's mest liberale stater, nemlig Massachusetts. Han blev valgt første gang i 1984.

Han er ud af en militærfamilie i staten Colorado og blev som ung hvervet til Vietnam-krigen. Han blev ledende officer på en af de såkaldte swift boats, altså hurtiggående små militære fartøjer, der under vanskelige og dramatiske forhold opererede i Vietnams floder. Det skaffede ham flere udmærkelser og medaljer for heltemodig indsats.

Kerry mistede troen på krigen efter at have gjort tjeneste fra 1968 til 1969. I begyndelsen af 1970'erne var han en kritisk talsmand for Vietnam-veteranerne og modstander af krigen.

Han blev uddannet jurist og arbejdede som advokat og siden politisk udnævnt embedsmand i Massachusetts inden springet til USA's senat i 1984. Her blev han kendt som en liberal senator med stærke holdninger om USA's forsvar og udenrigspolitik.

Men han tilhørte også den gamle skole af senatorer, der havde relativt let ved at samarbejde med republikanere af den selv samme gamle skole.

Præsident Barack Obama gjorde ham i februar 2013 til sin udenrigsminister efter Hillary Clinton. Kerry beholdt posten, indtil Obama blev afløst af Trump den 20. januar 2017. /ritzau