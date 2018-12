Journalistisk sværvægter bliver 100 år

For ældre generationer står professor, historiker og journalist Erling Bjøl som en sjældent skarp iagttager og beskriver af udenrigspolitik i det 20. århundrede.

Bjøl, der i mange år har boet i Paris, har haft en eventyrlig, kosmopolitisk tilværelse og været gift med hustruen, Denise, i langt det meste af sit liv. Tirsdag den 11. december runder han 100 år.

Gennem mange år har han været ude af stand til at læse på grund af næsten total blindhed og kan kun skelne lys fra mørke. Men Bjøl lytter til lydbøger på dansk, svensk, tysk, engelsk og fransk og har i sin kone haft en mangeårig trofast oplæser af nyheder.

Han blev student i Rungsted i 1937 og mag.art. i 1948. Allerede i 1938 begyndte han som udenrigsmedarbejder ved United Press og kom i 1942 til Nationaltidende i Stockholm.

Da var den nazistiske besættelse skyllet ind over Danmark, og Erling Bjøl flygtede senere til London, hvor han arbejdede for BBC og den illegale danske presse.

Tilbage i Danmark efter krigen blev han ansat ved modstandskampens fremmeste organ, dagbladet Information, hvor han var indtil 1959, og derefter ved Politiken.

Han blev i 1963 konstitueret professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og fastansat i 1967.

I de følgende år stod Bjøl bag opbygningen af det nye fag international politik - "magtens rugekasse", også kaldet - og havde flere senere berømte politikere som studerende på statskundskab. Blandt dem Svend Auken og Bertel Haarder, der begge har prist deres gamle forelæser i høje toner.

I et interview med fagbladet Journalisten i 2016 formulerer Bjøl sit credo:

- Alle journalister bør være på vagt over for magten og have en indbygget mistillid til magten. Korrupte samfund trænger mere end nogensinde til, at journalister graver i magtens mørke og skjulte sider.

Men, tilføjer Erling Bjøl med en løftet pegefinger mod pressens selvdyrkelse: - Vi må ikke tro, at vi selv er vigtigere end budskabet. Den opfattelse er en fare, som ligger i selve jobbet, fordi det er så let at benytte rollen til selv at komme frem i billedet.

Bjøl har udgivet et mindre bibliotek af bøger - om Norden, Frankrig, Europa, Rusland, USA, verdenshistorien, atomoprustning og sikkerhedspolitik, imperialismen, kulturpolitik, Romerriget og meget mere.

I 1993-1994 udgav han sine erindringer i to bind. Og så sent som i 2008 værket "Den franske forbindelse - fra Holger Danske til Sarkozy".

Efter Anden Verdenskrig modtog Erling Bjøl Kong Christian X's Frihedsmedalje for sin indsats under besættelsen, ligesom han er ridder af den franske æreslegion og har modtaget flere andre hæderspriser. /ritzau