Cand.scient., ph.d. Jonas Bloch Thorlund (41) er blevet udnævnt til professor i muskuloskeletal sundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Jonas Bloch Thorlund har gennem de seneste 10 år forsket i forebyggelse og behandling af smerter og skader i muskler og led.

Han har særligt haft fokus på at identificere den rette behandling for de mange midaldrende og ældre patienter med meniskskader i knæet.

Netop indenfor dette område har han publiceret en lang række videnskabelige artikler, som har medvirket til nye af kliniske retningslinjer og til at praksis har ændret sig fra ensidig behandling med kirurgi, til et lang større fokus på træning som behandling for denne patientgruppe.

Jonas Bloch Thorlund er uddannet cand.scient. i idræt og sundhed fra SDU, hvor han forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2011. Under sin ansættelse ved SDU har han haft en række forskningsophold ved University of Melbourne, Rush University Medical Centre (Chicago) og Lunds Universitet i Sverige.

Han er vokset op i Sønderborg, hvor han er handelsstudent fra Sønderborg Handelsskole, og hvor han startede sin arbejdsmæssige karriere som revisor. Denne blev senere udskiftet med studiet i Idræt og Sundhed på SDU.

Han bor i Odense, er gift med Mie og har to piger på fire (Ida) og syv (Sofie) år.