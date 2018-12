Holocaust har fulgt ham hele livet

Det gik ikke ubemærket hen, da den tidligere amerikanske viceforsvarsminister Paul Wolfowitz i 2003 indrømmede, at USA på flere områder tog fejl i krigen mod Irak.

Flere af de formodninger, amerikanerne havde inden krigen, viste sig ikke at holde stik. De irakiske enheder skiftede ikke side, og det irakiske politi ville ikke hjælpe med at opretholde lov og orden, sådan som USA havde regnet med. Det kom til at koste dyrt.

Paul Wolfowitz, der lørdag den 22. december fylder 75 år, har baggrund i en jødisk immigrantfamilie fra New York, og han var i sine unge år en stærk støtte af Israel. Wolfowitz' far slap ud af Polen, mens resten af familien forsvandt i Holocaust. Historien blev vigtig for hans senere politiske ståsted og karriere.

- Det, som skete i Europa under Anden Verdenskrig, har formet mange af mine anskuelser. Det er en forfærdelig ting, når nogle folk udrydder andre, har han udtalt.

Wolfowitz blev af forsvarsminister Donald Rumsfeld udpeget til viceforsvarsminister i januar 2001 og beklædte posten indtil 2005. Han regnes for at være en af arkitekterne bag Irakkrigen og George W. Bushs ambitiøse udenrigspolitiske doktrin.

I 2005 blev han udnævnt til direktør i Verdensbanken, hvor han på den ene side kritiserede regeringer i tredjeverdenslande for kammerateri og magtmisbrug, mens han selv placerede republikanere fra Bush-administrationen i høje stillinger.

Ansættelsen holdt i to år, inden hans embedsførelse og økonomiske favorisering af visse medarbejdere, heriblandt hans egen kæreste, blev udsat for så stærk kritik, at han i 2007 valgte at træde tilbage.

Efterfølgende fik han job som udenrigspolitisk forsker i den nykonservative tænketank American Enterprise Institute med et særligt ansvar for Afrika. /ritzau