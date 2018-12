Internettet er en helt naturlig del af vores alle sammens hverdag. Men sådan var det ikke for bare få årtier siden.

Ligesom med den dybe tallerken, papirclipsen og det skiveskårne rugbrød er der behov for lyse hoveder og innovative sjæle, der hele tiden skubber på udviklingen. Når det handler om internettet, peger pilen på teknologinørderne Robert Kahn og Vint Cerf. Søndag den 23. december fylder Robert Kahn 80 år.

De to amerikanere mødte hinanden i Pentagon i 70'erne. Her udviklede de sammen de protokoller, som sikrer, at computere kan kommunikere på tværs af netværk. På den måde blev netværk i stand til at tale sammen i et internet.

Som ung var drengen, der stammer fra New York og bærer kælenavnet Bob, usædvanlig intelligent, og han kom på college i en tidlig alder. Kahns altoverskyggende interesse var matematik, og efter at have studeret på Princeton arbejdede han som forsker og udvikler hos teleudbyderen AT & T Bells laboratorier i 1960'erne.

Derefter fortsatte karrieren på Massachusetts Institute of Technology i Boston, hvor han fik en stilling som underviser.

I det amerikanske forsvar var og er der afsat enorme summer til forskning, og Kahn blev hentet netop til Pentagons afdeling for avanceret forskning. Det var i dette regi, at han sammen med en anden pioner, Vint Cerf, i 70'erne udviklede TCP- og IP-protokollerne. De er den dag i dag grundpillerne, der gør dataudveksling over internettet mulig.

I 1986 stiftede Robert Kahn Center for National Research Initiatives. Det er en nonprofitorganisation, som blandt andet arbejder med udvikling af netværksteknologier til det offentlige. Robert Kahn er fortsat både bestyrelsesformand og direktør for organisationen.

Hans indsats har kastet flere hædersbevisninger af sig. I 2004 fik Kahn sammen med Cerf A.M. Touring Award, som er den største pris inden for computerteknologi./ritzau