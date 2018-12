Guldsejler kan fejre 30-års fødselsdag som landstræner

I begyndelsen af oktober offentliggjorde Jena Mai Hansen sit karrierestop som sejler, men hurtigt luftede hun nye ambitioner.

- Jeg håber på at kunne gøre sejlsport til min levevej, og jeg gør mig tanker om at tage en træneruddannelse, lød det fra Jena Mai Hansen.

Kort efter var der nyt fra Dansk Sejlunion, og derfor fylder Jena Mai Hansen 10. december 30 år som dansk landstræner i 49erFX-klassen.

Bådklassen er ikke ny for hende, for det er i 49erFX, at hun har fejret store resultater med makkeren Katja Salskov-Iversen.

I stedet for at tænke i medaljer til sig selv, skal hun i fremtiden fokusere på tidligere rivaler, efter at sejlduoen nåede frem til, at der ikke var motivation til at fortsætte med OL i Tokyo i 2020 som mål.

Som 29-årig havde hun også for længst fejret store triumfer. De senere år i karrieren sejlede hun sammen med sin makker flere topresultater hjem i en sport, hvor talent skal følges op af flid og timevis af hårdt arbejde dag ud og dag ind for at vinde medaljer.

Ved det netop overståede VM i Danmark i august sluttede duoen på femtepladsen, men året forinden blev det til VM-guld i 49erFX i vandet ud for Porto.

Året forinden var der også metal, da 49erFX-duoen vandt EM-guld og rejste hjem fra OL i Rio med en bronzemedalje.

I stedet for at fokusere på egne mål frem mod Tokyo i 2020, retter hun nu blikket mod de øvrige landsholdssejlere i bådklassen. Men målet er stadig metal til de danske 49erFX-sejlere.

- Jeg har en fordel i, at jeg selv for ikke så længe siden har været gennem både en OL-udtagelse og et OL. Jeg kender presset og ved, hvad det gør ved én.

- Så jeg håber, at jeg på den måde kan bringe noget ro ind på holdet og være med til at finde de marginaler, der gør, at vi står med en medalje i Tokyo om to år, sagde Jena Mai Hansen ved udnævnelsen til landstræner. /ritzau