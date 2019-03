Grøntsagernes mand fylder 70

Kokken og restauratøren Erwin Lauterbach stikker op i den generation af kokke, der de seneste 30-40 år har banet vejen for den position, Danmark i dag indtager på det gastronomiske verdenskort.

Og om nogen har sønderjyden, der torsdag den 21. marts fylder 70, gjort grøntsagerne spiselige også for de store gourmetrestauranter og deres gæster.

Lauterbach elsker grøntsager og har karrieren igennem tryllet med dem på de restauranter, han har været forbi. Både på tallerkenen, men også som dekorativt pynt i vaserne

- Ærlig talt. Et stykke fisk er bare et stykke fisk hele vejen igennem. En bøf er en bøf. Men en grøntsag, den kan så meget. Den kan have flere strukturer. Det rå, det kogte, det purérede, har han sagt.

Siden 2011 har Erwin Lauterbach huseret på Restaurant Lumskebugten ved Toldboden i Københavns Havn med Mærsk-hovedkvarteret som genbo.

Han blev uddannet i 1971 og var i 70'erne blandt andet kok på Restaurant Copenhague i Paris.

I 1981 åbnede Lauterbach sin første Restaurant Saison på Hotel Østerport, i 1989 flyttede restauranten til Skovshoved Hotel og endelig i 1993 til Hellerup Parkhotel.

I mange år var det en af landets mest feterede gourmetrestauranter. At det sluttede skyldtes både finanskrisen og en stadigt dyrere husleje i Hellerup.

Lauterbach har skrevet en række kogebøger. De to seneste, "Østers" fra 2016 og "Kartofler" fra 2017, i samarbejde med de gamle kokkekollegaer Søren Gericke, Jan Hurtigkarl og Hans Beck Thomsen.

Umiddelbart er der ikke flere bøger på vej. Lauterbach koncentrerer sig om at få nogle gode grøntsager på bordet - og i vaserne - på Lumskebugten.

Selv siger fødselaren, at han satser på et fortsat godt liv efter de syvti. /ritzau