Global Risk Management udpeger ny sales manager

Global Risk Management med hovedkvarter i Middelfart har udnævnt Dennis Lysemose Andersen som ny sales manager

Dennis blev ansat i Global Risk Management for mere end 11 år siden og har over 20 års erfaring med levering af kundetilpassede løsninger til afdækning af risiko på oliepriser i hele verden.

Han arbejder i den europæiske del af virksomheden, der blev etableret som et fondsmæglerselskab sidste år for at overholde de nye MiFID-regler, der blev implementeret for at styrke investorbeskyttelsen i den finansielle sektor.