Generalen der ledte Forsvaret ind i ny æra fylder 85

Jørgen Lyng havde kun været få dage på posten som forsvarschef, da verdenshistorien i 1989 slog en krølle og lod Berlinmuren falde.

Den kolde krig blev lunken, men kort efter brød den jugoslaviske borgerkrig ud og ændrede endnu en gang historiens gang.

Som forsvarschef frem til april 1996 blev borgerkrigen det faglige epicenter for den nu pensionerede Jørgen Lyng, som torsdag den 7. marts fylder 85 år.

Under hans ledelse sendte Forsvaret hærstyrker til Balkan, i hvad der skulle blive et kursskifte for Danmarks bidrag til internationale operationer, som siden blev fulgt op af udsendelserne til Irak og Afghanistan.

Lyng er uddannet jægersoldat, tidligere næstkommanderende i Jægerkorpset og var ingen skrivebordsgeneral.

Som forsvarschef besøgte han flere gange de danske styrker på Balkan og markerede sig også på det operative plan.

Han advarede blandt andet stærkt imod indsættelsen af en dansk styrke i Srebrenica, fordi han fandt vilkårene uacceptable og dermed opgaven umulig at løse for de danske soldater.

I stedet blev en hollandsk styrke indsat, og den stod magtesløs, da anslået 8000 bosniske muslimske drenge og mænd i byen blev myrdet af den bosnisk-serbiske hær i Srebrenica-massakren.

Lyng var også chefen, da danske kampvogne blev indsat i Tuzla i Bosnien. Kampvognene var under Operation Bøllebank i ildkamp med serbiske styrker, som blev nedkæmpet uden danske tab.

Jørgen Lyng er født i Aalborg, men bor i dag i det indre København. /ritzau