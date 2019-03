Franskmand med kassesucces og problemer fylder 60

Det kan godt være, at franske filmkritikere igennem årene har rynket på næsen af deres landsmand Luc Besson.

At de har haft den spydige pen fremme, når de har anmeldt hans film.

Det har ikke fået Besson til at skifte spor. Han fortsætter den vej, han har været på med sine publikumsvenlige film siden 80'erne.

Luc Besson fylder 60 mandag den 18. marts, og han kan stadig lide kommercielle dramaer og actionfilm. Det er også sådanne film, der har gjort ham til en af de store i Hollywood.

Han har instrueret, skrevet eller produceret kassesucceser. Lige fra "Subway" og "The Big Blue" i 1980'erne til "Nikita", "Léon" og "Det Femte Element" i 1990'erne.

På denne side af årtusindskiftet har han blandt andet lavet "Transporter" med Jason Statham - det er blevet til en lille serie - "Bandidas", "Taken"-filmene er også hans, og det er "Lucy" også.

Imidlertid er alt måske ikke fryd og gammen, når det gælder Luc Besson.

De senere års åbenhed om en sort side i Hollywood har også viklet franskmanden ind i beskyldninger om sexkrænkelser af kvinder.

I maj i fjor blev han beskyldt for at have voldtaget en kvinde, og denne anklage er politiet ved at undersøge.

Magasinet Hollywood Reporter skrev i december 2018, at op til ni kvinder siger, at Besson har krænket dem seksuelt på forskellige måder.

Også på andre områder har Besson på det seneste fået problemer. Hans filmselskab EuropaCorp har det ikke så godt.

I december kom det ud med et halvårsunderskud på 101 millioner dollar, og det skyldes ifølge amerikanske filmmedier, at det er gået knap så godt for selskabets film som planlagt.

En af de film, som EuropaCorp står bag, er i øvrigt Thomas Vinterbergs "Kursk".

Luc Besson blev født i Paris, og han ville egentlig have været dykker eller marinbiolog og passe delfiner.

Men som stor teenager var han ude for en ulykke, der betød, at han ikke mere kunne dykke.

Så fandt han ud af, at han kunne skrive. Inden han var 20, havde han lavet de første udkast til de to film, der skulle blive nogle af hans største succeser, nemlig dykkerfilmen "The Big Blue" og Bruce Willis-filmen "Det Femte Element".

Og så lagde den unge mand fra land med den ene succes efter den anden.

Men som 60-årig står han nu over for problemer, han ikke rigtig har bokset med før: Nemlig en stribe kvinder, der beskylder ham for sexkrænkelser, og besvær med at tjene penge på sine film. /ritzau