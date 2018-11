Fra klatretøs til karrierekvinde

- Hvad er det vildeste, du kan drømme om, kommer til at ske i dit liv, og hvad skal der til for, at det lykkes?

Allerede som barn får Julie Zangenberg det spørgsmål stillet af sine forældre, og siden har ordene været et mantra for, hvordan hun lever.

- Jeg kommer fra et hjem, hvor mine forældre opfordrede os til, at vi skulle sprænge rammerne, forklarer hun.

Fredag den 30. november fylder skuespilleren og iværksætteren 30 år.

Bag sig har hun 18 år i rampelyset - både som skuespiller, tv-vært, blogger, madskribent og iværksætter.

Som 12-årig sendte hun et brev til en caster i håb om at blive taget i betragtning som statist, men hun endte med en hovedrolle i filmen "Klatretøsen".

Hun havde længe været optaget af skuespillet.

- Det handlede ikke om at score hovedrollen i en film. Jeg ville bare gerne lave noget, mit hjerte bankede for. Og jeg elskede at spille skuespil, for mig var det ligesom at lege, forklarer hun.

Da hun nåede gymnasiealderen, måtte hun holde pause i skuespillet. Selv om forældrene altid har bakket op om hendes vilde idéer, så insisterede de også på, at der skulle være et sikkerhedsnet.

Efter gymnasiet søgte hun ind på Teaterskolen, men fik et afslag. Det slog dog ikke drømmen ud af hovedet. I stedet betalte hun selv for skuespilundervisning og læste sig gennem uddannelsens pensum fra ende til anden.

Siden fik hun roller i produktioner som tv-serien "Heartless", filmen "Viceværten" og musicalen "Hairspray", og på teatret har hun netop medvirket i dramatiker Anna Bros "Dette er vand".

Men skuespillet er ikke den eneste passion, Julie Zangenbergs hjerte banker for. De seneste mange år har hun også kunnet kalde sig selv iværksætter.

Senest har hun startet virksomheden Cozy, hvor hun er ankerkvinde bag en række accessories til travle kvinder. Selv har hun arbejdet minimum 70 timer om ugen, siden hun var 20 år, så hun føler, at hun kender behovet.

- Vi kvinder har ekstra travlt, fordi døre bliver åbnet, og glaslofte bliver smadret. Men der er også et stort pres for, at vi skal være perfekte både som karrierekvinder og mødre, og vi har nogle gange helt urealistisk høje forventninger til os selv.

- Det er vigtigt for mig, at der er nogle åndehuller i hverdagen, hvor det bare handler om mig. Og dér er jeg afhængig af gode hyggeprodukter - de virkelig gode sokker og den virkelig bløde T-shirt, siger hun.

Nøjagtig som med skuespillet har Julie Zangenberg uddannet sig selv som virksomhedsleder. Ikke ved at gå i skole, men ved at være nysgerrig, målrettet og ikke bange for at spørge mere erfarne mennesker til råds.

- Helt grundlæggende handler det nok om en fascination. Der er nogle ting, der har været interessante for mig, men den slagne vej har måske ikke været tilgængelig. Og så må man gøre det på sin egen måde, siger hun. Privat danner Julie Zangenberg par med michelinkokken Andreas Bagh. /ritzau