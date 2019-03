Fra København til Kogtved: Rune vendte karrieren på vrangen

- Jeg kunne simpelthen ikke forene det at være flyttet herned og så skulle være endnu mere væk fra byen. Det gik op for mig, at man også bliver nødt til at flytte herned mentalt og ikke bare fysisk, fortæller Rune Rasmussen om valget mellem en international karriere og tilværelsen i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær