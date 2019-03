For sjov - og så alligevel ikke: Klummeskribent reflekterer over unges festvaner

Det er sjovt, så længe festen varer. Bagefter er der tømmermændene og løftet om aldrig at drikke alkohol igen, i hvert fald ikke før næste weekend. Og sådan er det nok bare at være ung, vurderer Nicolai Garder Hansen, der er denne søndags klummeskribent.

- Det er sgu sjovt at gå i byen, og jeg kan godt lide det. Det er mere dagen derpå, man måske fortryder, fordi man måske ikke kan huske, hvad man har gjort og sagt, siger han og stiller spørgsmålstegn ved, om det også var sådan for svimlende tyve til femogtyve år siden.

Og det er netop disse ture, der har fået den 18-årige Tved-dreng til at skrive en klumme om den alkohol , som for mange er en naturlig del af løjerne i Svendborgs natteliv.

Fritiden går med at spille fodbold, mens en stor del også bruges på lektier.

På det område ligner ungdommen nok stadig sig selv, men adspurgt handler klummen ikke om at være belærende, forklarer Nicolai Garder Hansen.

Det er mere en nøgtern konstatering, og så er den i øvrigt skrevet som del af et forløb på gymnasiet, hvor Nicolai Garder Hansen har arbejdet målrettet med netop at skrive holdningsstof til en avis.

Dog har han læst eller hørt sig til, at danskerne generelt drikker ret meget, og han runder da også sin klumme af med at kalde det for alkoholikernes hverdagsføde.

For Nicolai Garder Hansen er der dog mere tale om en refleksion, dog med et gran af alvor bag.

- Med hensyn til at advare er det ikke ment så seriøst. Men alligevel. Der er jo nogle, der ender ud sådan på grund af druk, slutter han.