Flere fynboer i audiens hos kronprinsen

46 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos kronprins Frederik på Christiansborg Slot.

Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Uddannelsesdekan ved VIA University College, cand.mag., Hanne Sandahl, 8200 Aarhus N, CEO og Partner i Henning Larsen Group, Mette Kynne Frandsen, 1620 København V, oberstløjtnant i Hæren, Lars Rix, 9200 Aalborg SV, bestyrelsesformand ved Arkitektskolen Aarhus, cand.mag., Ingelise Mose Bogason, 8000 Aarhus C, oberstløjtnant i Hæren, Hans Detlef Damm, 6800 Varde, kommandørkaptajn, Jakob Damgaard Rousøe, 2830 Virum, kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune, Jens Kristian Yde, 7770 Vestervig, byrådsmedlem i Middelfart Kommune, Morten Weiss-Pedersen, 5500 Middelfart, oberstløjtnant, Henrik Høgaard Schirrmacher, 2000 Frederiksberg. For den kongelige belønningsmedalje i guld takkede: Fhv. underdirektør i Danske Bank, Kim Allan Espersen, 2630 Taastrup. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. kreditspecialist i Sparekassen, Åse Margrethe Pedersen, 4300 Holbæk, advokatsekretær i Codex Advokater P/S, Lone Vammen Pedersen, 7100 Vejle, sagsbehandler i Sydbank A/S, Ninna Møller Linnet Havkær, 6300 Gråsten, fhv. laborant i Teknologisk Institut, Lene Andersen, 4070 Kirke Hyllinge, quality Assistant i Ecco Sko A/S, Christine Marie Okholm, 6780 Skærbæk, automekaniker i LM Auto v/ Lars Sloth, Børge Steen Frydenlund, 4070 Kirke Hyllinge, fhv. specialarbejder i Dot A/S, Erik Vang Hansen, 5540 Ullerslev, ledende sekretær hos Lægerne Strandbygade 65, Anna Grethe Pedersen, 6700 Esbjerg. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital - Hjørring Sygehus, Mona Buchwald Christensen, 9800 Hjørring, banemester i Banedanmark, Kim Bo Larsen, 4700 Næstved, sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, Niels Kresten Harbo Christensen, 8520 Lystrup, fagkonsulent i Gældsstyrelsen, Ulla Vincent Post, 6100 Haderslev, sekretær på Thisted Sygehus, Bente Ringgaard, 7700 Thisted, konsulent i Skattestyrelsen, Person, Anna Margrethe Bull, 6630 Rødding, fuldmægtig i Odense Kommune, Jørgen Frank Corydon, 5540 Ullerslev, kontorfuldmægtig på EUC Syd, Brita Christensen, 6400 Sønderborg, konsulent i Skattestyrelsen, Person, Anne-Mette Kristensen, 4550 Asnæs, fuldmægtig i Skattestyrelsen, Birgit Bæk, 8600 Silkeborg, bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital, Else Beider, 8270 Højbjerg, overlærer på Viby Skole, Bodil Blom, 8270 Højbjerg, overassistent i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Jette Halqvist, 2690 Karlslunde, miljøtekniker i Silkeborg Spildevand A/S, Jan Lysdal Nielsen, 8600 Silkeborg, sygehjælper på Amager og Hvidovre Hospital, Conni Larsen, 2605 Brøndby, bioanalytiker på Sydvestjysk Sygehus, Liselotte Olesen, 6700 Esbjerg, lærer på VUC Vest, Agnethe Jepsen, 6731 Tjæreborg, assistent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Søren Willemoes Jørgensen, 2680 Solrød Strand, ernæringsassistent på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, Jette Kristensen, 9870 Sindal, social- og sundhedshjælper i Solgården, Bente Kirk Skovmose, 7650 Bøvlingbjerg, lærer på Tranegårdskolen, Elo Dan Smidt Lindhardsen, 2900 Hellerup, sygehjælper på Plejehjemmet Solsidecentret, Elin Jørgensen, 9240 Nibe, rengørings- og køkkenmedarbejder i Byens Drift, Københavns Kommune, Lis Kristell, 2300 København S, stationsbetjent i DSB, Ole Henrik Linne Olesen, 3000 Helsingør, elektriker i DSB, Kurt Søby, 8500 Grenaa. Følgende takkede for udnævnelse: Oberstløjtnant i Hæren, Dennis Nuppenau, 6580 Vamdrup, chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, 2900 Hellerup, oberstløjtnant i Hæren, Brian Mathiasen, 8800 Viborg. /ritzau/