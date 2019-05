Feteret journalistisk sporhund med nedture fylder 60

Anders-Peter Mathiasen er af en ganske særlig journalistisk støbning og blev allerede som studerende nomineret til fagets ypperste hæder, Cavlingprisen.

Det skete efter hans og medstuderendes afdækning af Gullestrup-sagen, hvor Herning Kommune var løbet fra løfter til lokale landmænd om at opkøbe deres ejendomme.

Journalisten og forfatteren in spe modtog ganske vist ikke den prestigefyldte statuette ved den lejlighed.

Men senere - i 1989 og 2004 - har han sammen med kolleger hentet trofæet hjem hele to gange. For afslørende artikler om Stadsarkitektens Direktorat i København og om eksrockeren Dan Lynge, der blev agent for PET.

- Jeg tror, jeg er mere journalist, end jeg er menneske, sagde Mathiasen, da han blev tildelt Cavlingprisen for anden gang.

I alt syv gange har Anders-Peter Mathiasen - af venner og kolleger kaldet AP - været i spil til en Cavling.

Han har tillige modtaget "Den Lille Cavlingpris" - Kristian Dahls Mindelegat - sammen med fem kolleger for en artikelserie om kunststøtte.

Han har arbejdet for TV-Avisen, Politiken, Jyllands-Posten og i flere omgange på Ekstra Bladet, hvor han blev en journalistisk stjerne, som i udpræget grad opdyrkede og forfulgte sine egne historier.

Karrieren har dog på ingen måde været snorlige eller forgyldt for Mathiasen, der fredag den 24. maj fylder 60.

I et åbenhjertigt interview i fagbladet Journalisten i 2017 berettede han om nedture og alkoholmisbrug - og om samtidig at være besat af den journalistiske metier.

Ifølge gamle kolleger kræver AP tid og plads og har i sine skiftende job haft meget vanskeligt ved at indordne sig under vagtskemaer og pligtopgaver, som de fleste journalister må underkaste sig.

Anders-Peter Mathiasen er frygtelig stædig og ofte besværlig, lyder det. Ekskolleger beskriver ham ifølge Journalisten som "konspirationsteoretiker".

Han har også i al offentlighed udkæmpet en indædt fejde med sin tidligere nære kollega Miki Mistrati efter en bitter strid om netop dækningen af Dan Lynge-sagen.

Mathiasen blev af daværende chefredaktør Hans Engell taget af sagen på Ekstra Bladet - ifølge AP, fordi Engell som tidligere justitsminister og personligt involveret ikke ville have rodet op i Lynge-sagen.

Anders-Peter Mathiasen har skrevet adskillige bøger, udgivet på forlagene People's Press, Lindhardt og Ringhof og Politikens Forlag. Senest "Det bedste bud" fra 2015, en kritisk skildring af statens omstridte salg af Dong Energy-aktier til den amerikanske kapitalfond Goldman Sachs.

Og lidt af et comeback for den gamle blodhund sammen med bogen fra 2017, "Søren og Mette i benlås", om lærerkonflikten i 2013. /ritzau