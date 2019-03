Farvel til psykiatrien i Svendborg: Afdelingschef skal lede jobcenter i Silkeborg

Efter to år som konstitueret afdelingschef på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg samt leder af Region Syddanmarks Afdeling for Traume- og Torturoverlevere siden 2014, har Ulla Wernberg-Møller sagt sit job op for at blive jobcenterchef i Silkeborg. Hun har i den forgangne uge taget afsked med sine medarbejdere og begyndte i sit nye job i går.

Egentlig regnede Ulla Wernberg-Møller med, at hun havde fundet et arbejde for livet, da hun i 2008 blev ansat som fuldmægtig i en stabsfunktion i Regionshuset i Vejle i 2008. Arbejdet var spændende og hun blev med egne ord stille og roligt viklet ind i psykiatriens kliniske verden, og de dertilhørende problemstillinger. Men efterhånden som den 43-årige jurist kom tættere og tættere på problemstillingerne i en virksomhed, hvis overordnede opgave er at behandle og hjælpe mennesker med psykiske lidelser, kom der også til at mangle noget. Afstanden fra skrivebordet og ud til de psykiatriske afdelinger og patienterne blev for stor. Og da hun fik muligheden for at komme ud i marken, sadlede hun om og blev afdelingschef i Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, som er regionens psykiatriske afdeling for traumatiserede flygtninge og danske krigsveteraner med PTSD. Afdelingen er et ambulant tilbud for mennesker, der har fået posttraumatisk stress syndrom efter at have oplevet følgerne af krig, og som har adresse i lokalpsykiatrien i Odense og Vejle. For Ulla Wernberg-Møller kom det til at betyde nærkontakt med udførelsen af de teoretiske arbejdsgange, hun som jurist indtil da havde taget stilling til langt fra patienter og personale. - Efter nogle år var det blevet en død opgave at sidde derinde og forholde sig teoretisk til tingene. Jeg havde brug for at komme ud hvor patienterne er, og samtidig havde jeg lyst til at prøve ledelse af i et større omfang i en kompliceret virkelighed med medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Fakta Ulla Wernberg-Møller er 43 år gammel.Er gift og har tre børn.



Har boet i Hovedgård ved Århus, hvor hun har været engageret i lokalsamfundet, bl.a. i den lokale borgerforening.



Læser og cykler på mountainbike i sin fritid.



Flytter til Silkeborg, hvor er blevet ansat som jobcenterchef.



Hendes efterfølger i Psykiatrien i Svendborg bliver overlæge, Rikke Laulund Schultz, i en midlertidig stilling.



Og hendes efterfølger hos Afdeling for Tortur- og Traumeoverlevere bliver specialpsykolog, Louise Schwartz.

Lærerigt at komme tæt på patienterne Efter nogle år på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere blev Ulla Wernberg-Møller tilbudt en ekstra udfordring som konstitueret afdelingschef på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg i maj 2017. Ansættelsen af en jurist som en del af afdelingsledelsen på en psykiatrisk afdeling var dog samtidig et brud på den hidtidige ledelsesstruktur. Normalt består den nemlig af en overlæge og oversygeplejerske i forening, men ifølge Ulla Wernberg-Møllers arbejdsgiver (Psykiatrien i Region Syddanmark) har det været spændende og lærerigt at afprøve en ny sammensætning af ledelsen på en sygehusafdeling. For Ulla Wernberg-Møllers eget vedkommende var konstitueringen på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg en god mulighed for at indfri hendes ønske om at udvikle sig som leder og komme helt tæt på behandlingen af psykiatriske patienter. - Det gav mig mulighed for at komme tæt på en større organisation med 200 medarbejdere og at arbejde for en mere sammenhængende patientbehandling og med at sikre et godt arbejdsmiljø. Det har også været lærerigt og spændende at få hele det indblik i døgnpsykiatrien og se behandlingen af mennesker, som har det rigtig skidt i den akutte fase, siger hun og tilføjer, at ledelsesopgaven i psykiatrihuset gennem de sidste fem år har givet hende værdifulde erfaringer med videre i arbejdslivet.

Har taget afsked med medarbejderne efter 11 år i regionens tjeneste, og med de sidste fem år i ledelsen af kliniske afdelinger, lægger Ulla Wernberg-Møller nu sin stilling bag sig. I den forgangne uge tog hun derfor på afskedstur rundt på afdelingerne, startende med afdelingen i Svendborg i onsdags og til Odense og Vejle i torsdags. Der blev, med Ulla Wernberg-Møllers egne ord, fældet de uundgåelige tårer i afskedens stund. Med skiftet til Silkeborg Kommune som ny jobcenterchef er hun også tilbage på sit helt oprindelige arbejdsfelt, idet hun som nyuddannet jurist arbejdede de første år i et jobcenter. Og den opgave set hun frem til. - Det giver mig mulighed for at komme ind i den kommunale verden igen og blive en del af indsatsen for sygemeldte borgere, der har brug for en meningsfuld indsats, slutter Ulla Wernberg-Møller.