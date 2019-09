På GF Forsikrings hovedkontor i Odense, GF Huset i Tarup, er der netop uddannet fire nye assistenter efter veloverstået eksamen.

Forrest fra venstre: Sofie Larsen, Arnel Krupic, i midten administrerende direktør i GF, Jesper Mortensen. Og til højre for ham: Mathias Brunse og Martin Demant.

De fire færdiguddannede assistenter, en kontorassistent og tre finansassistenter, blev fejret i GF Husets kantine med blomster, gaver og taler. Alle fire var enige om, at de to år som elever har været helt særlige, og at de er gået utrolig stærkt - på den gode måde.

Nu skilles de tidligere elevers veje efter en veloverstået eksamen. Deres fremtidsplaner spænder vidt. Foto: GF Forsikring