Fægteren med sans for tal og diplomati fylder 85

Som mange andre erfarne diplomater har også James Wolfensohn det svært med den nuværende internationale udvikling.

Wolfensohn er født i Australien, men fik i 1980 amerikansk statsborgerskab. Han har da også tilbragt mange år af sin karriere i USA, og netop udviklingen i USA er noget af det, han har svært ved.

- Dette er et meget interessant øjeblik for Amerika, sagde Wolfensohn i fjor til avisen The Australian.

- Den stilling, som USA har haft siden afslutningen på Anden Verdenskrig, udfordres nu betydeligt. Ikke kun af landets egen ledelse, men også af økonomier og magter i andre dele af verden, sagde Wolfensohn med henvisning til den amerikanske præsident, Donald Trump, til Kina og Indien.

Og Wolfensohn ved, hvad han taler om. Han er erfaren på såvel livet - han fylder 85 år den 1. december - som på de bonede gulve. Blandt andet har han været chef for Verdensbanken.

Som ung havde han også evner, der lå uden for tal. I 1956 var han på det australske fægtelandshold. Desuden var han officer i det australske luftvåben.

Men det blev hans studier i jura og økonomi på University of Sydney og Harvard Business School, der gav ham det teoretiske fundament for karrieren. Han gjorde karriere i investeringsbanker i Australien, London og New York.

I 1995 blev han udnævnt til chef for Verdensbanken, og det var en post, han holdt i 10 år. Banken bistår blandt andet verdens fattigste lande med lån, men Wolfensohn begyndte som en af de første i systemet at arbejde for gældseftergivelse. Desuden tog han kampen op mod korruption.

Efter 2005 tog karrieren en overraskende drejning. Han blev udsending til Mellemøsten for det, der blev kaldt for Mellemøst-kvartetten, nemlig USA, Rusland, FN og EU.

Men det gik ikke. Den åbenmundede jøde Wolfensohn beskyldte både jøder og palæstinensere for at optræde, som om de var en del af et teaterstykke. Efter et år som fredsforhandler sagde han stop. /ritzau