Et multitalent på de skrå brædder

Som skuespiller er Jan Hertz, der mandag den 8. juli fylder 70 år, i høj grad selvlært.

Jan Hertz var kun seks år gammel, da han første gang oplevede dansk teaters grand old man Poul Reumert i Det Kongelige Teater.

Fra den dag var hans skæbne bestemt. Han spenderede sine lommepenge på at se den store skuespiller på scenen og holdt i 7. klasse foredrag om "Poul Reumert - en person, jeg beundrer".

Med sin lærers hjælp fik han også selv lejlighed til at møde sit idol i garderoben. Han begyndte at spille børneteater som 15-årig og var året efter med til at starte Sorgenfri Børneteater, hvor han administrerede og instruerede 35 børn, mens han selv gik i gymnasiet.

Han tog teaterkurser, blev instruktørassistent, læste retorik og teaterhistorie på Københavns Universitet, indtil han i 1973 blev optaget på Aarhus Teaters Elevskole.

Jan Hertz har siden ungdommen arbejdet på flere sider af skrivebordet. Han elsker at være igangsætter, er en smittende inspirator og har et skarpt øje for talenter.

Han blev kunstnerisk leder af det turnerende Gentofte Scenen, spillede og instruerede flere revyer og lavede musicalen "Godspell" til landets kirker. Han var senere chef for Amager Scenen fra 1989 til 1996 og underholdningschef i Tivoli fra 1999 til 2001.

Siden vendte han tilbage til rollen som instruktør og skuespiller, og han har medvirket i og iscenesat en lang række skuespil, musicals, lystspil, film og tv-serier samt revyer og cirkusforestillinger på begge sider af Øresund.

De seneste år har han også udvidet den kunstneriske palette med foredrag og coaching samt en soloforestilling i stand up-genren.

I 15 år sad han med i juryen bag teaterprisen Reumert, og de seneste år har han været med til at uddele den genoplivede danske Cirkuspris. /ritzau