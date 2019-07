Et halvt århundrede i pressens tjeneste

En dygtig og benhård købmand, når det gælder, men ordholdende og til at stole på. Skudsmålet af Torben Dalby Larsen stammer fra en fællestillidsmand, som har kendt ham gennem 23 år, og som var ked af, at Dalby Larsen i 2018 forlod kommandobroen på Sjællandske Medier og gik på pension.

Fredag 5. juli runder Torben Dalby Larsen 70. Han har arbejdet i og for dansk presse i 50 år. Og stået i spidsen for Sjællandske Medier gennem næsten 33 år.

- Jeg har haft et dagligt driftsansvar for en virksomhed, der kører døgnet rundt i seks af ugens dage. Nu synes jeg, at jeg har taget min tørn. Jeg har alderen til at holde op, sagde han i april 2018.

Det regionale mediehus Sjællandske Medier dækker 28 kommuner og udgiver dagbladene Sjællandske (i Vordingborg, Næstved og Slagelse), Dagbladet (i Ringsted, Køge og Roskilde), Nordvest Nyt (i Holbæk og Kalundborg) og Frederiksborg Amts Avis (i Hillerød og Helsingør). Hertil kommer en mængde lokale ugeaviser, drift af rotationstrykkerier og lokalradioer samt aktiviteter på nettet.

Det tilskrives ikke mindst Torben Dalby Larsen, at de sjællandske dagblade gennem opkøb og fusioner har klaret sig gennem oplagsfald, annoncekrise og avisdød. Hans kollega på Kristeligt Dagblad, chefredaktør Erik Bjerager, udtrykte det således i januar 2019 ved Torben Dalbys farvel til mediehuset:

- Når vi andre køber en avis, gør vi det som regel i en kiosk. Du køber hele forretningen, og du har gjort det flere gange.

Torben Dalby Larsen begyndte som journalistelev på Dagbladet Roskilde i 1968. Dengang det næsten var en selvfølge, at folk holdt et lokalt dagblad.

Danmarks Radio bestod af en tv-station og en radiostation, og der var ikke nær samme konkurrence om folks tid og opmærksomhed som i dag, konstaterede han ved sin afgang.

I 1972 blev han journalist og siden redaktør på Frederiksborg Amts Avis. I 1985 chefredaktør for Dagbladet i Ringsted, Køge og Roskilde og året efter direktør og chefredaktør for Udgiverselskabet Dagbladet A/S, der senere blev til Sjællandske Medier.

Foruden chefposten i sit eget velvoksne mediehus var Dalby Larsen i en årrække bestyrelsesformand for det danske nyhedsbureau Ritzau, der ejes af danske medier i fællesskab, og for Danske Dagblades Forening. Han har desuden været medlem af Danmarks Radios bestyrelse igennem 12 år.

Også tillidshverv som formand for Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse (2010-2018) og PFA Pension har han bestridt, så kalenderen har altid været godt fyldt op. /ritzau