Marie Louise Toksvig, journalist og forfatter, fylder 50 år onsdag den 28. august.

Hendes saglige ihærdighed og stærke insisteren på at fortælle historier med udgangspunkt i virkeligheden har været kendetegnende for Marie Louise Toksvigs journalistiske virke igennem snart 25 år.

Da hendes radiokollega og ven Nedim Yasar i november sidste år var blevet skudt og dræbt efter sin egen bogreception i Københavns nordvestkvarter, stillede hun op i de fleste af landets medier for at understrege, at det var alt for tidligt at spekulere i drabsmotivet.

Som forfatter til bogen "Rødder - en gangsters udvej" om Nedim Yasars vej ind og ud af bandemiljøet var det magtpåliggende for Marie Louise Toksvig at fortælle om mennesket Nedim og om, at han ikke havde følt sig truet før bogreceptionen.

For en af Danmarks mest erfarne rets- og politireportere handler det om at have fakta på plads, før hun drager konklusioner. I det ugentlige krimimagasin "Politiradio" på Radio24syv graver Marie Louise Toksvig sammen med sine medværter et spadestik dybere i de store krimihistorier.

Det var også i "Politiradio", at hun første gang mødte Nedim Yasar, som siden blev en af hendes medværter.

Marie Louise Toksvig er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1995 og har været freelancejournalist siden 2007. Inden da arbejdede hun blandt andet som retsreporter og nyhedsredaktør på Ekstra Bladet og med aktualitets- og debatstof på tv.

Hendes gennembrud som forfatter kom i 2015 med "Guldfuglen - i krig mod AK81" om eksrockeren Martin Fryd, der fik sendt sine "rockerbrødre" bag tremmer.

I 2016 skrev hun "Undercover - jeg var Fatma i Danmark" om den kvindelige muldvarp fra TV 2-dokumentaren "Moskéerne bag sløret". Hun debuterede i 2008 med bogen "Magt", hvor hun interviewede ni ledere om deres syn på magt, og efter at have overværet samtlige møder i Skattesagskommissionen skrev hun i 2014 singlen "Skat, spin og sladder".

Fra september er hun aktuel på tv som vært i en programserie om drab i familier på Kanal 5 sammen med den tidligere drabsefterforsker Kurt Kragh.

Som hun har sagt, er det hendes profession at være konkret og se virkeligheden i øjnene. Denne tilgang bruger hun også i sit privatliv, hvor hun sidste år blev skilt fra Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen.

Hun bor i København med sin søn på 17 år fra sit første ægteskab.