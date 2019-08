Han holder ikke af rampelyset, men i rollen som særlig anklager, der skulle undersøge mulige forbindelser mellem Donald Trump og Rusland, har han ikke kunnet undgå offentlighedens opmærksomhed.

Onsdag den 7. august fylder amerikaneren Robert Mueller 75 år.

Ét ord går igen, når kolleger, venner, højtstående politikere og embedsfolk skal beskrive Mueller: ordentlighed.

- Han er formentlig den eneste person i Washington, som du aldrig vil kunne beskylde for at være partisk, har Garrett Graff, forfatter til en bog om Robert Mueller, sagt til The Guardian.

Muellers professionalitet var formentlig en vigtig årsag til, at han for et par år siden blev valgt til at undersøge en mulig sammensværgelse mellem Trumps kampagne og russere, der ville påvirke præsidentvalget. Undersøgelsen blev delvist offentliggjort i foråret og fandt intet samarbejde mellem Rusland og Trump-lejren.

På et andet centralt spørgsmål - om Trump forsøgte at blokere for Muellers arbejde - var konklusionen mere mudret. Der er ikke beviser for, at det skulle være sket, men rapporten frifandt heller ikke præsidenten på det punkt.

Og mens journalister og Trump-modstandere har været ivrige efter at vide, om Mueller vil opfordre til en rigsretssag mod præsidenten, har Mueller stædigt holdt fast i, at det ikke er hans opgave at tage stilling til den slags.

Robert Mueller er født ind i en rig familie i New York, har gået på dyre privatskoler og et af landets fineste universiteter. Som ung blev han udsendt til Vietnam i 1968, der skulle vise sig at blive det drabeligste år i krigen med 16.500 amerikanske ofre.

En dag blev Mueller ramt. Det opdagede han dog først, da han kiggede ned ad sig selv og så, at en kugle havde boret sig lige igennem hans lår. Han måtte evakueres med helikopter.

Han afsluttede sin udsendelse med en stribe fortjenstmedaljer for mod og livreddende lederskab.

Efter hjemkomsten blev Mueller uddannet jurist og arbejdede i årtierne efter som offentlig anklager og i justitsministeriet, inden han i 2001 blev chef for forbundspolitiet FBI. En uge efter sin indsættelse ændrede alt sig med angrebene 11. september, der kostede næsten 3000 menneskeliv.

Den daværende præsident, George W. Bush, igangsatte "krigen mod terror", og Robert Muellers opgave blev at forvandle FBI fra en indenlandsk sikkerhedstjeneste til en organisation, der kunne beskytte USA mod udefrakommende trusler og terrorens slørede ansigt.

Tilfredsheden med ham var stor. Så stor, at Senatet i 2011 enstemmigt godkendte at lade ham fortsætte i to år ud over de normale 10 år på posten. Mueller har i årevis tjent sit land, men det er uvist, hvad fremtiden nu byder. /ritzau