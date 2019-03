En jyde og en fynbo mødtes i Oslo: Nu fejrer de 60 år sammen

Billed Centralen fra Herlev dukkede op i kirken for at tage billedet af Inger og Søren Nielsen. Inger, der lærte at sy som 16-årig, købte silkestoffet i Kongensgade i Odense og sad selv og syede sin brudekjole på sin kommende svigermors gamle håndsymaskine. Det tog et par måneder. Også siden hun var 16, havde Inger samlet én-øre-mønter til sine brudesko. Brudebuketten består af nelliker, fresier og hvide syrener. Søren var i lejet kjole og hvidt. Foto: Sugi Thiru